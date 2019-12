Tagung : Bauern- und Winzerband lädt zur Dreikönigstagung ein

Wittlich (red) Der Bauern- und Winzerverband lädt für Montag, 6. Januar, ab 10 Uhr ins Pfarr- und Jugendheim St. Bernhard in Wittlich zu seiner traditionellen Dreikönigstagung ein.

Prof. Dr. Heinz Flessa, Leiter des Instituts für Agrarklimaschutz am Thünen-Institut in Braunschweig, wird zur Frage „Wie hoch ist der Beitrag der Landwirtschaft am Klimawandel und was kann die Landwirtschaft tun, um klimaneutraler zu wirtschaften?“ den aktuellen Stand der Forschung sowie seine persönlichen Erfahrungen schildern. Grußworte werden Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau und Gregor Eibes, Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich, sprechen.