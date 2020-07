Landwirtschaft : Kreis-Bauernchef Zelder sehnt sich Regen herbei

Bernkastel-Wittlich Aufgrund anhaltender Dürre fürchten die Landwirte im Kreis Bernkastel-Wittlich erneut eine unterdurchschnittliche Ernte. Beim Mais besteht noch Hoffnung – wenn es denn mal regnen würde.

(cmo) Derzeit beginnt im Landkreis Bernkastel-Wittlich die Weizenernte. Mit einem Viertel der Getreideanbaufläche ist der Weizen die bedeutendste Getreidesorte im Kreis. „Aber es sieht gar nicht so gut aus“, sagt Kreis-Bauernchef Manfred Zelder. Von den ersten Ernten, die eingefahren worden seien, gebe es widersprüchliche Aussagen „von gut bis ganz schlecht“. Die Qualität des Korns sei zumindest halbwegs befriedigend. Er erwarte mengenmäßig eine im Durchschnitt der letzten fünf Jahre unterdurchschnittliche Ernte, sagt Zelder. „Dabei waren die letzten Jahre aufgrund der Dürre schon nicht gut.“

Wo sind all die Kühe hin? Auf den Wiesen im Kreis sieht man kaum mehr Tiere weiden. Die klassische Weidewirtschaft sei bei dieser Trockenheit gar nicht mehr möglich, erklärt Zelder, denn der Graswuchs sei aufgrund mangelnden Niederschlags zu gering. „Wir haben ein wahnsinniges Defizit beim Niederschlag. Wir bräuchten zwischen 30 und 50 Liter Regen pro Quadratmeter und das über mehrere Tage verteilt, damit sich das Grünland wieder erholt.“ Insbesondere der Mais, der als Futterpflanze diene, brauche in der aktuellen Wachstumsphase und damit in den nächsten Tagen dringend kräftig Regen. „Sonst gibt es wenig Körner und der Mais bleibt nährstoffarm.“