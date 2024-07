Sechs Monate später Wittlicher Landwirt Erik Daus über die Nachwirkungen der Bauernproteste

Die Bilder sind noch im Kopf. Tausende Menschen protestierten Anfang des Jahres auf den Straßen der ganzen Region. In ganz Deutschland gingen sie auf die Straße, um für den Erhalt der Vergünstigungen beim Agrardiesel und gegen die drohende Kfz-Steuer zu protestieren. Landwirt Erik Daus war vor etwa einem halben Jahr eines der Sprachrohre in Wittlich. Über die Veränderungen und darüber, was noch getan werden muss, haben wir mit ihm gesprochen.