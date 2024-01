Weniger Teilnehmer als erhofft Bauernproteste: So war der frühe Morgen an der Mosel

Traben-Trarbach/Bernkastel-Kues · Am Lösnicher und am Zeltinger Kreisel geht am frühen Morgen fast nichts mehr: Rund 50 Traktoren und LKW ziehen von Traben-Trarbach in Richtung Wittlich, um sich den Bauernprotesten anzuschließen. Für Autos gibt es nur vereinzelt ein Durchkommen.

Traben-Trarbach, 6 Uhr am Montagmorgen. Einzelne Schneeflocken rieseln vom Himmel, es ist eisig kalt. Eigentlich sollte jetzt hier am Bahnhof der Tross zu den Bauernprotesten nach Wittlich starten, doch nur einzelne Winzer sind gekommen. „Deutschland kommt ohne Ampel aus, aber nicht ohne Landwirtschaft", steht auf einem Transparent. Ein wenig Unmut ist spürbar, dass sich hier nur so wenige dem Protest anschließen. Wenn's ernst wird, kneifen manche dann doch, ist die leise Klage zu hören. Allerdings hat sich auch von Enkirch aus eine Gruppe übers Alftal losgemacht, heißt es.