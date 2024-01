Bauernproteste in Bernkastel-Wittlich Warum sich auch viele Winzer an den Protesten beteiligen

Die Proteste der Bauern und Winzer hatten sich an zwei Punkten entzündet: Der Streichung der Vergütung beim Agrardiesel und der Wegfall der Befreiung von der KFZ-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge und Anhänger. Von den Plänen, den Bauern und Winzern die Befreiung von der KFZ-Steuer zu streichen, hat die Bundesregierung, wie am Donnerstag bekannt wurde, mittlerweile Abstand genommen. Aber was hätte es für Winzer und Landwirte bedeutet, wenn sie nun plötzlich für alle Traktoren und Anhänger KFZ-Steuer bezahlen müssten?