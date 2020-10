Einzelhandel : Morbacher Baustoffhändler will erweitern

Der Baustoffhandel und -fachmarkt Schünke in Morbach beabsichtigt, seine Verkaufsfläche zu vergrößern. Foto: TV/Ilse Rosenschild

Morbach Wenn ein Einzelhändler sein Unternehmen vergrößern will, sind einige Hürden zu nehmen. Das ist auch bei Schünke in der Morbacher Industriestraße der Fall. Mit dem Projekt befasste sich jetzt der Morbacher Ortsbeirat.

Im Morbacher Handel tut sich ständig etwas. Zum Beispiel: 2019 hat der Baumarkt Müllers Heimcenter seine Pforten geschlossen. Inzwischen ist Karosseriebau Pascal Klein aus der Breitwiese in diese Immobilie in der Bahnhofstraße eingezogen. Doch im Baumarkt-Bereich klafft seitdem eine Lücke.

Diese kann ein Stück weit geschlossen werden, wenn das Unternehmen Schünke Bauzentrum Rhein-Main GmbH, das vor zwei Jahren das RWZ-Lager Auf Hambuch übernommen hat, seine Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern auf rund 1000 Verkaufsfläche vergrößert. Dass das Unternehmen das plant, bestätigte Roman Lipp, Niederlassungsleiter des Baustoffhandels und Baufachmarktes, auf TV-Anfrage am Mittwochmittag.

Info Informationen und Beschlüsse in Kürze Vergaben Für das Haus der Begegnung (ehemalige Landwirtschaftsschule) wurden Trockenbauarbeiten an die Firma Weber und Bechtel in Hundheim für 16 298,70 Euro vergeben. Aufträge für die Elektroinstallation gehen an die Firma Pauly Elektrotechnik in Morbach für 10 748,26 Euro. Die Waldlehrhütte im Ortelsbruch soll eine neue Möblierung erhalten. Den Auftrag erhält die Firma Hiller aus Kippenheim für stapelbare Stühle und Tische sowie Stehtische. Auftragssumme: 16 475,71 Euro. Martinsumzug und Seniorennachmittag Einen Martinsumzug wird es im Ortsbezirk Morbach in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht geben, teilt Ortsvorsteher Georg Schuh mit. Mit Grundschule und Kindergärten soll nach einer corona-gerechten Lösung gesucht werden. Ähnliches gelte für den Seniorennachmittag. Weihnachtsmarkt Der Ortsbeirat wird das Gespräch mit dem Gewerbe- und Verkehrsverein Morbach suchen, der den Weihnachtsmarkt alljährlich veranstaltet. Es sei wünschenswert, den Markt nicht ausfallen zu lassen.

Das Vorhaben war zuvor Gegenstand in der Morbacher Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend gewesen, die Ortsvorsteher Georg Schuh leitete. Bürgermeister Andreas Hackethal, der bei der Sitzung ebenfalls anwesend war, begrüßte dieses Vorhaben ausdrücklich, zumal mit diesem Sortiment. „Wenn wir in die Nachbarstädte schauen, da hat nicht mehr jede einen Baumarkt.“

Für den Bereich existiert kein Bebauungsplan, der sei bei dieser Größenordnung allerdings notwendig, erläutert Martin Recktenwald von der Verwaltung. Gegenüber dem Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates für den B-Plan „Morbach XVII – Hambuch“ soll das Plangebiet auf den aktuellen Bedarf und die konkret anstehenden Erweiterungserfordernisse angepasst und verkleinert werden. Damit werde laut Hackethal das Verfahren vereinfacht. Eine Vorprüfung in Sachen Umweltverträglichkeit liegt vor. Das Ergebnis: Es komme durch die Änderung des Bebauungsplans zu keinen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. Im Planentwurf ist im Bereich Industriestraße ein „Sonstiges Sondergebiet großflächiger Einzelhandel – Baumarkt“ vorgesehen. Zulässig ist dort der Verkauf von baumarktspezifischen Waren auf einer Maximalfläche von 2000 Quadratmetern. Der Ortsbeirat befürwortete den Entwurfsbeschluss. Der Gemeinderat hatte zuvor vorbehaltlich einer Zustimmung im Ortsbeirat bereits zugestimmt.

Mehr als 2000 Quadratmeter großflächiger Einzelhandel ist in Morbach ohnehin nur in Ausnahmefällen möglich, weil der Ort ein Grundzentrum ist. Bürgermeister Hackethal appellierte ans Land, Morbach endlich als Mittelzentrum einzustufen. Denn Morbach sei mehr Mittelzentrum als andere, die sich Mittelzentrum nennen dürfen, so seine Aussage.

Zusätzlich zur Aufstellung eines Bebauungsplanes muss das in Morbach existierende und zehn Jahre alte Einzelhandelskonzept angepasst werden. Darin sind unter anderem zentrale Versorgungsbereiche der Kommune inklusive Ergänzungsstandorten festgelegt. Der Bereich in der Industriestraße soll künftig als Ergänzungsstandort festgeschrieben werden. Damit soll nicht nur den Plänen von Schünke, sondern auch der bereits realisierten Erweiterung von Möbel Schuh Rechnung getragen werden. Das Traditionshaus wurde von 5640 auf 6500 Quadratmeter vergrößert (der TV berichtete) und lag damit schon vorher deutlich über der für Grundzentren geltenden Obergrenze von 2000 Quadratmetern. Damals war ein Zielabweichungsverfahren nötig, um die Investition zu ermöglichen.