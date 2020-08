Sitzung : Baugebiet Thema im Gemeinderat

Graach In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 11. August, in der Mattheiser Halle geht es um die Ausstattung des Generationen- und Kommunikationsplatzes, Bauanträge und Grundstücksangelegenheiten sowei ein besonderes Vorkaufsrecht im Bereich des geplanten Wohngebietes „Der Unterste Acker“.

