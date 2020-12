Sitzung : Bauhof und Baumkontrollen

Gornhausen In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 10. Dezember, um 18 Uhr im Bürgerhaus geht es unter anderem um den Bau einer Bauhofgarage am Bürgerhaus, den Forstwirtschaftsplan 2021, die Gründung eines Forstzweckverbands auf Ebene der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues sowie regelmäßige Baumkontrollen und den Haushalt 2021.