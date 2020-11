Kommunalpolitik : Gemeinde schafft Bauland in Thalfang und Bäsch

Thalfang Mehrkosten „In den Mühlenfeldern“ hat der Ortsgemeinderat Thalfang ebenso abgesegnet wie Pläne für ein kleines Neubaugebiet in Bäsch.

Dank der mehrheitlichen Entscheidung des Ortsgemeinderates Thalfang kann nun konkreter geplant werden. CDU-Ratsmitglieder stehen dem kritisch gegenüber, wie drei Stimmenthaltungen von Räten der Fraktion zeigen. Schließlich gebe es im Ortsteil Thalfang „noch viele Bauplätze“, begründete Fraktionssprecher Stefan Gerhard. Die übrigen Fraktionen sehen das anders. Wesentlich aus Sicht von Bettina Brück (SPD) ist, dass das betreffende Gelände in Bäsch komplett im Eigentum der Ortsgemeinde ist. Für Stefan Brück (Thalfanger Freie Liste) ist Bauland, das „modernes Bauen“ zulasse, nur zu begrüßen. Die Gemeinde müsse anbieten können, was für Häuser ohne Kellergeschoss gefragt sei. Werner Breit (FDP) appellierte, am bisherigen erfolgreichen Weg festzuhalten und eine positive Entwicklung der gesamten Ortsgemeinde ebenso zu ermöglichen wie „Bauen in beiden Ortsteilen“.