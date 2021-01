wohltätigkeit : Baumsammlung für guten Zweck

Plein Am Samstag findet die traditionelle Tannenbaumsammlung des FSV Plein statt. Seit 31 Jahren sammeln die Mitglieder Mitte Januar die Tannenbäume für den guten Zweck ein. Bisher konnten 11 100 Euro Spenden für hilfsbedürftige Menschen in der Region gesammelt werden.

In diesem Jahr geht der Erlös an Annas Verein in Burgen. Es wird darum gebeten, die Spende in einer Tüte am Baum zu befestigen, damit Abstand gewahrt werden kann.