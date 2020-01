Sitzung : Bauprojekte sind Thema im Rat

Osann-Monzel Die Bebauungsplanung zur „Erweiterung Matheus Automation“ ist ein Thema in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 30. Januar, um 18 Uhr im Mehrzweckbereich der Oestelbachhalle. Außerdem geht es um den Forstwirtschaftsplan 2020, die Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2020 und den Bauantrag zum Neubau einer Mehrzweckhalle in Monzel.