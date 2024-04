Jagd auf wehrloses Damwild Grausiger Verdacht in Bausendorf: Tiere betäubt, ausgesetzt und dann getötet?

Dieser Vorfall dürfte Tierschützer ebenso wie Waldbesitzer erzürnen. Denn was Rainer Miesen aus Bausendorf berichtet, ist ein Geschehen, das in der Region seinesgleichen sucht und zahlreichen Regeln der Jagd widerspricht. Der 57-Jährige erinnert sich zurück an den 15. Dezember 2023. Beim Füttern seiner Schafe fällt dem Waldbesitzer in der Dämmerung ein grüner Pick-Up mit einem großen Anhänger ohne Fenster auf, der an ihm vorbei auf einem Wirtschaftsweg am Wald im Ortsteil Olkenbach fährt.