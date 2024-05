Auch Förster hat Verdacht Jagd auf wehrlose Tiere in Bausendorf war womöglich kein Einzelfall

Reichlich Unruhe in die Jägerschaft hat ein Vorwurf gegenüber niederländischen Jagdpächtern gebracht, die Damwild aus einem Gatter gekauft, für den Transport betäubt und in Bausendorf-Olkenbach ausgesetzt haben sollen, um die wehrlosen Tiere zu schießen (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt in dieser Sache weiterhin, denn sollte dies der Wahrheit entsprechen, haben die mutmaßlichen Täter damit gegen zahlreiche Gesetze verstoßen. Da Damwild in unserer Region nicht heimisch ist und es sich damit um Gatterwild handeln muss, unterliegt es nicht dem Jagdrecht. Somit besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund getötet zu haben.