„Im obersten Mühlenflur“ Neubaugebiet Bausendorf: Wann kann endlich gebaut werden?

Ein Haus zu bauen ist in Zeiten steigender Preise zum finanziellen Kraftakt geworden. Manch einer schaut daher über den Tellerrand der Städte hinaus auf das Land, in der Hoffnung, Kosten sparen zu können. In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, die noch über ausreichend Fläche verfügt, wurden in der Vergangenheit zahlreiche Neubaugebiete geschaffen. Bausendorf könnte dabei in Zukunft interessant werden.