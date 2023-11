Konzert in Bausendorf Ehrlicher Punk: So war das Konzert von The Feelgood McLouds (Fotos)

Die Riez-Rockbar in Bausendorf-Olkenbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) füllt sich am Samstagabend sehr schnell. Alle sind sehr gut gelaunt, obwohl man schon etwas warten muss, bis es los geht. Um 21 Uhr betreten aber drei junge Musiker aus dem Saarland die Fläche. Die zierliche Punk­röhre Nadine vom Trio N.T.Ä. pustet das Publikum mit ihrer kräftigen Stimme fast vom Hocker. Und auch der Schlagzeuger Äxel Äxport gibt alles, um schnell für hohe Temperaturen in der Rockbar zu sorgen. Vervollständigt wird die Band von Tommy an der Gitarre.