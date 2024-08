Geisterbaustelle am Hochmoselübergang Warum geht es auf der B50-Baustelle bei Platten nur so langsam voran?

Warnbaken, Blinklichter und einspurige Sperrungen: Die erst 2017 für den Verkehr freigegebene B50 neu bei Platten kurz vor dem Hochmoselübergang ist seit Jahren nun schon wieder eine Dauerbaustelle. Lange Zeit liefen dort Nachbesserungsarbeiten, da ein Unternehmen beim Neubau des Entwässerungskanals geschludert hatte. Daran an schließen sich nun schon seit geraumer Zeit Bauarbeiten für eine Sicherheitseinrichtung, die Autofahrer vor starken Winden auf dem Hochmoselübergang warnen soll. Doch an vielen Tagen gleicht die Baustelle ohne Bauarbeiten einer Geisterbaustelle. Trotz Absperrungen und fahrerloser Baustellenfahrzeuge, die auf der gesperrten Spur im Baustellenbereich parken, sind dort oftmals keine Bauarbeiter zu sehen und kein wirklicher Fortschritt zu erkennen. Was geht dort vor sich und warum passiert dort scheinbar an manchen Tagen einfach nichts? Handelt es sich wirklich um eine Geisterbaustelle? Unsere Zeitung hat den Landesbetrieb Mobilität Trier um Auskunft gebeten.