So geht’s weiter zwischen Salmtal und Schweich Dauer-Baustelle auf der A1: Nächster Bauabschnitt startet – Was das für Autofahrer bedeutet

Knapp acht Kilometer ist sie lang, die Baustelle auf der A1 zwischen Salmtal und Schweich in Fahrtrichtung Trier. In den vergangenen Wochen hat sich dort für das bloße Auge des Vorbeifahrenden nichts bis nicht viel getan, dennoch wurde ständig gearbeitet, die abschließenden Arbeiten fertiggestellt: Montage der Beschilderungen, Bauwerksgeländer und Leitpfosten sowie Markierungs- und Schutzplankenarbeiten. Letzte sind nun montiert und blinken in der Sonne, wenn diese mal scheint.