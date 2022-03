Verkehr : Baustelle auf der A1 zwischen Schweich und Salmtal: Wann es jetzt weitergeht

Foto: TV/Christian Moeris

Schweich/Wittlich Die lange Baustelle auf der Autobahn A1 zwischen Schweich und Salmtal ist für viele Pendler eine Qual. Nun wurde das erlaubte Tempo auf einem Streckenabschnitt noch weiter gedrosselt. Wie geht es mit der Baustelle weiter?

Seit dem Sommer 2021 laufen umfangreiche Bauarbeiten auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Salmtal und Schweich auf einer Streckenlänge von knapp acht Kilometern. Auf diesem langen Abschnitt wird die marode Autobahn von Grund auf erneuert.

Doch die Verkehrsführung im Baustellenbereich strapaziert das Nervenkostüm zahlreicher Autofahrer. Allein bis zum Jahreswechsel blitzte die Polizei dort 30.000 Temposünder, denen es tempomäßig in der Baustelle wohl scheinbar zu langsam vorwärts geht. Zunächst waren 80 Kilometer in der Stunde erlaubt, dann reduzierte die Autobahn GmbH aus Sicherheitsgründen auf Tempo 60.

Nun wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in einem Baustellenbereich sogar auf Tempo 40 herabgesetzt. Wird die A1 bald zur Spielstraße? Das sicher nicht. Aber was passiert da gerade? Und weswegen wird auf dem gesamten Streckenabschnitt aktuell nur an einer einzigen Stelle nahe des Industrieparks IRT bei Föhren gearbeitet und warum herrscht in der Baustelle ansonsten Stillstand?

Verzögerungen auf der A1-Baustelle

„Auf der A1 Föhren am IRT laufen derzeit Arbeiten zur Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich eines Brückenbauwerkes“, erklärt die Autobahn GmbH auf Anfrage unserer Zeitung. Damit der Verkehr dort künftig auf vier Fahrspuren durch den nächsten Baustellenabschnitt rollen kann, muss die Fahrbahn auf einer Strecke von 300 Metern um vier Meter verbreitert werden. Aber hätten diese Arbeiten nicht schon zuvor parallel mit den anderen Bauarbeiten erledigt werden können?

Aus Gründen des Bauablaufs und um die Anschlussstelle Föhren in Fahrtrichtung Wittlich so kurz wie nötig zu sperren, sei das nicht möglich gewesen, erklärt die Autobahn GmbH.

„Mit Öffnung der ersten Asphaltmischwerke nach der Winterpause hat am Montag der Einbau von Tragschicht, Binder- und Deckschicht im Bereich der Anschlussstelle Föhren begonnen“, erklärt die Autobahn GmbH zu den aktuell laufenden Arbeiten.

Verzögerung seien auf folgende Gründe zurückzuführen: „Beispielsweise sind die von uns beauftragten Baufirmen aus der Region auf die Zulieferung von Baumaterialien angewiesen; weiterhin waren Asphaltmischwerke in der Winterpause geschlossen.“ Ähnlich wie in anderen Industriezweigen gebe es auch in der Baubranche pandemiebedingte Lieferverzögerungen, „die sich auf die Bauaktivitäten auswirken“. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und ohne erheblichen Kostenaufwand sei es nicht möglich zeitgleich an anderer Stelle weiterzuarbeiten, erklärt die Autobahn-Behörde.

Ende dieser Woche soll die Verbreiterung der Fahrbahn jedoch abgeschlossen werden.

A1-Baustelle: Neue Verkehrsführung angekündigt

In der dritten und vierten Märzwoche soll es dann weitergehen, die bestehende Verkehrsführung rück- und umgebaut und eine neue Baustellenverkehrsführung zur grundhaften Erneuerung der Fahrtrichtung Trier eingerichtet werden. Stau droht: „Diese Arbeiten lassen sich nicht vollumfänglich in verkehrsarmen Zeiten durchführen, sodass sich temporäre verkehrliche Einschränkungen in diesem Zeitraum nicht vermeiden lassen.“ Wenn alle Arbeiten planmäßig verlaufen, soll der gesamte Verkehr Ende März vollständig über die Fahrbahn in Richtung Wittlich rollen. Dort stehen den Verkehrsteilnehmern dann jeweils zwei verengte Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

Ab diesem Zeitpunkt steht die Anschlussstelle Föhren in Fahrtrichtung Trier bis Ende des Jahres nicht mehr zur Verfügung. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Schweich. „Die aktuell noch gesperrte Abfahrt Föhren in Fahrtrichtung Wittlich steht Ende März nach Einrichtung der vorgenannten Baustellenverkehrsführung wieder zur Verfügung.“

Wann gilt wieder Tempo 80 im Baustellenbereich

Wenn die Verkehrsführung Ende März umgestellt ist, soll im Baustellenbereich wieder Tempo 80 gelten.

Baustelle auf der A1: Ausblick

Nachdem die Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Trier Ende des Jahres abgeschlossen ist, wird die A 1 in Richtung Wittlich erneuert. Hierfür wird der Verkehr auf die bereits sanierte Richtungsfahrbahn Trier umgelegt und wieder mit zwei verengten Fahrstreifen pro Fahrtrichtung geführt.