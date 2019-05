später lesen Kommunalpolitik Bauvorträge stehen zur Debatte Teilen

In der Sitzung des Gemeinderates in Piesport am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr im Bürgerhaus „Am Ausoniusufer“ steht unter anderem die Beratung und Beschlussfassung der Beitragssätze zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen zur Debatte.