Blau-Weiß nicht nur in Süddeutschland Warum der bayerische Löwe in Wahrheit ein Zugereister von der Mosel ist – und nicht umgekehrt

Wenn man sich von der Brücke aus Richtung Osann-Monzel kommend dem Moselort Mühlheim nähert, weht einem auf einer gehissten Fahne ein blauer Löwe bereits vor dem Einbiegen in die Hauptstraße entgegen. Noch mehr blaue Löwen tauchen am Ortseingang von Veldenz auf, wie beispielsweise auf einem Willkommensschild der Grafschaft Veldenz, einem Hinweis auf Mühlheimer Wanderwege und ganz geballt am Veldenzer Wappenbaum, wo der Veldenzer Löwe ganz oben auf der Spitze thront.