Schule : BBS-Förderverein formiert sich neu

Bernkastel-Kues (red) Im Förderverein der BBS Bernkastel-Kues standen Neuwahlen an. Nach einigen Jahren treuer Fördervereinsarbeit verabschiedeten sich der Pressewart Martin Steinbach sowie die zweite Vorsitzende Nadine Heintz aus ihren Ämtern.

Der erste Vorsitzende Eric Westerheide würdigte das Engagement und die Arbeit der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder und bedankte sich mit einem Weinpräsent. Westerheide bleibt auch nach den Neuwahlen erster Vorsitzender des Fördervereins. An seiner Seite erhält er Unterstützung von Anna Haag. Das Amt des Pressewarts übernimmt der frisch an die BBS gewechselte Jungkollege Thomas Kiefer. Das Amt des Kassenwarts hat weiterhin Philipp Schmitt inne. Auch auf die tatkräftige Unterstützung durch Dr. Willi Günther kann der Förderverein der BBS Bernkastel-Kues weiterhin bauen.

Die nächsten Veranstaltungen des Fördervereins stehen bereits fest. So findet am Donnerstag, 14. November, unter dem Motto „Laufend helfen“ der vierte Spendenlauf an der Schule statt. Eine weitere etablierte Veranstaltung ist auch bereits terminiert: die Veranstaltungsreihe „BBS trifft …“. Dieses Mal konnte der Förderverein Achim Lohner, Inhaber der Großbäckerei Lohner, als Gast gewinnen. Sein Vortrag beginnt am Donnerstag, 28. November, um 18 Uhr in der Schule. Die Veranstaltung ist öffentlich.