Schule : BBS Wittlich verabschiedet Fachlehrer in den Ruhestand

Verabschiedung Fachlehrer Herbert Brausch Foto: TV/Berufsbildenden Schule Wittlich

Wittlich (red) In der KFZ-Werkstatt der Berufsbildenden Schule in Wittlich ist der Fachlehrer Herbert Brausch nach 22 Jahren Dienst an der Schule coronabedingt im kleinen Kreis verabschiedet worden. Im Jahr 1999 hat Herbert Brausch als KFZ-Mechatronikermeister seinen Dienst an der BBS für Technologie und Umwelt in Wittlich als Fachlehrer im KFZ- und Metallbereich angetreten.

