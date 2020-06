Sitzung : Bebauungsplan im Landscheider Rat

Landscheid In der nächsten Sitzung des Gemeinderates Landscheid am Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr in der Eifellandhalle steht unter anderem die Änderung des Bebauungsplanes „Auf Klingelbornerheid“ (Bereich der derzeitigen Tennishalle, Gastronomie, Bewegungs- und Parkflächen) auf der Tagesordnung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weitere Punkte sind Bauangelegenheiten und der