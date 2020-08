Sitzung : Bebauungsplan und Blumenwiesen

Morbach-Wenigerath Die Gestaltung der Freiflächen an der Kirche ist ein Thema in der Sitzung des Ortsbeirats Wenigerath am Mittwoch, 26. August, um 18.30 Uhr im Besucherzentrum der Morbacher Energielandschaft. Weitere Themen: der Bebauungsplan „Wenigerath - An der Rapperather Anwand“ und die Ausweisung von innerörtlichen Blumenwiesen als Beitrag zum Artenschutz.