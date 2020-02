Sitzung : Bebauungsplan und Verkehrssituation

Bengel In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 18. Februar, 19 Uhr, im Gemeinschaftsraum (Kindergartengebäude) geht es nach der Einwohnerfragestunde unter anderem um die Änderung des Bebauungsplanes „Klosterflur“; die Beratung und Beschlussfassung zur ersten Doppel-Nachtragshaushaltssatzung und -plan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, um eine Geschwindigkeitsbeschränkung in der „Springiersbacher Straße“ und die Verkehrssituation im Bereich „Karmeliten- und Waldstraße“ sowie „Eifelstraße“.



