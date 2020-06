Sitzung : Bebauuungsplan und Ruhebank

Morbach-Gonzerath Der Ortsbeirat tagt am Mittwoch, 24. Juni, um 18.30 Uhr im kleinen Saal der Schackberghalle. Beraten wird über den Bebauungsplan Gonzerath IV - In der Geisch, die Beschaffung einer Beleuchtung für den Fußweg zwischen „Hinterm Born“ und „Am Klettbach“ sowie eine Ruhebank für das ehemalige Tor zur Traumschleife am Heinzerather Weg.