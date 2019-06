Umwelt : Aktion für die Umwelt

Bernkastel-Kues (red) Am Welttag der Ozeane, am Samstag, 8. Juni, startet auf dem Marktplatz in Bernkastel eine „Coffee-to-go-Becher“-Aktion gegen Einwegplastikbecher. In der Stadt Bernkastel-Kues ist vor einem Jahr ein kleines Zeichen in Richtung Umweltschutz gesetzt worden mit einem eigens für die Stadt kreierten „Coffee-to-go“-Porzellanbecher.

