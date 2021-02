Kostenpflichtiger Inhalt: Umwelt : Landkreis Bernkastel-Wittlich erzeugt immer mehr grünen Strom

Sonne und Wind liefern im Landkreis Bernkastel-Wittlich immer mehr Energie. Foto: dpa/Oliver Berg

Bernkastel-Wittlich Der konsequente Ausbau von erneuerbaren Energien in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück zahlt sich aus: Der Anteil an „grünem“ Strom übertrifft sogar die Erwartungen der Experten. Im Jahr 2020 wurde der Bedarf an Strom, so erste Schätzungen, zu fast 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt.