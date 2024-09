Mehr Pflanzen, damit Temperaturen sinken So will Wittlich gegen die Hitze ankämpfen

Wittlich/Bernkastel-Kues · Bepflanzte Dächer und Hausfassaden: Wittlich will der Hitze entgegenwirken und arbeitet an einem Pilotprojekt. Auch private Bauherren sind in der Pflicht, Grundstücke zu begrünen – eigentlich.

18.09.2024 , 06:16 Uhr

Geplante Fassadenbegrünungen sind in der Region bislang noch selten anzutreffen. Foto: dpa-tmn/Arno Burgi

Von Ursula Bartz Redakteurin Landkreis Bernkastel-Wittlich