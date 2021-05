Bundestagswahl : Die Wahl fiel immer auf Schwarz im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Deutschland hat am 26. September die Wahl und wählt den neuen Bundestag. Der Landkreis Bernkastel-Wittlich ist in zwei Wahlkreise geteilt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bernkastel-Wittlich Noch rund viereinhalb Monate sind es bis zur Bundestagswahl im September. Doch nicht nur das Berliner Parlament wird am 26. September gewählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der rheinland-pfälzische Landtag hat sich nach der Landtagswahl im März jetzt konstituiert. Bis das der nächste, der 20. Bundestag, tun kann, wird es noch etwas dauern. Am Sonntag, 26. September, wird dieser gewählt. Wir beantworten einige Fragen zur Wahl:

Wer wählt in welchem Wahlkreis?

Lesen Sie auch Politik : SPD: Gleich zwei Kandidaten für Bundestagswahl

Info Wahlkreise zur Bundestagswahl Die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Ländern muss deren Bevölkerungsanteil soweit wie möglich entsprechen. Die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises soll nicht mehr als 15 Prozent nach oben oder unten von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise abweichen. Beträgt die Abweichung mehr als 25 Prozent, müssen die Wahlkreise neu abgegrenzt werden. Maßgeblich hierfür ist die Zahl der deutschen Bevölkerung unabhängig von ihrem Alter. Bei der Einteilung sollen die Grenzen der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte nach Möglichkeit eingehalten werden. In Deutschland gibt es 299 Wahlkreise, in Rheinland-Pfalz sind es 15 Wahlkreise, sie tragen die Nummern 197 bis 211. Das Bundesland mit den meisten Wahlkreisen ist Nordrhein-Westfalen, dort gibt es 64 Wahlkreise.

Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist derzeit in 299 Wahlkreise eingeteilt (siehe Info). Für die Wahl zum 20. Bundestag am Sonntag, 26. September, ist der Landkreis Bernkastel-Wittlich in zwei Wahlkreise geteilt: zum einen in den Wahlkreis 202 Bitburg und zum anderen in den Wahlkreis 200 Mosel/Rhein-Hunsrück. Zum Wahlkreis 202 gehören aus dem Landkreis die Verbandsgemeinde Wittlich-Land, die Stadt Wittlich und aus der Verbandsgemeinde Trarben-Trarbach die Orte Bausendorf, Bengel, Diefenbach, Flußbach, Hontheim, Kinderbeuern, Kinheim, Kröv, Reil und Willwerscheid (ehemalige VG Kröv-Bausendorf) und die Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifelkreis komplett.

Zum Wahlkreis 200 gehören aus dem Landkreis die Einheitsgemeinde Morbach, die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und aus der VG Traben-Trarbach die Orte Burg, Enkirch, Irmenach, Lötzbeuren, Starkenburg und Traben-Trarbach (ehemalige VG Traben-Trarbach alt) sowie der komplette Landkreis Cochem-Zell und der Rhein-Hunsrück-Kreis.

Wer kann sich als Direktkandidat bewerben?

Wahlvorschläge können von Parteien kommen, aber auch Einzelbewerber können ihre Kandidatur einreichen. Parteien können mit eigenen Kreiswahlvorschlägen in den Wahlkreisen sowie mit eigenen Landeswahlvorschlägen (Landeslisten) in den Ländern teilnehmen. Eine Partei darf in jedem Land nur eine Landesliste einreichen. Landeslisten können nur von Parteien eingereicht werden. Einzelbewerber können von Wahlberechtigten oder Wählergruppen vorgeschlagen werden und in einem beliebigen Wahlkreis in Deutschland kandidieren, ohne dort zu wohnen. Einzelbewerber benötigen 200 Unterstützer, die ihre Unterstützung per Unterschrift zusichern.

Wie waren die Ergebnisse bei der Wahl 2017?

Den Wahlkreis (WK) Bitburg hat 2017 deutlich CDU-Urgestein Patrick Schnieder, der auch dieses Jahr wieder antritt, mit 51,2 Prozent gewonnen. Jan Pauls (SPD), der von den Sozialdemokraten damals in einer bundesweiten öffentlichen Ausschreibung zum Direktkandidaten gekürt wurde, landete mit 25,7 Prozent auf Platz zwei. Bei den Zweitstimmen lag die CDU mit 44,5 Prozent gegenüber der SPD mit 25,8 Prozent ebenfalls vorne, gefolgt von FDP (10.3), der AfD (8,0), den Grünen (6,2) und den Linken (5,9).

Dass die CDU 2017 den Wahlkreis gewonnen hat, dürfte allerdings nicht überraschend gekommen sein, denn bisher wurde er immer von den Christdemokraten gewonnen. Zur Urne gingen bei der Bundestagswahl 2017 aus dem WK 202 77,1 Prozent der Wahlberechtigten, das war gegenüber der Wahl 2013 ein Plus von 5,4 Prozent.

Im Wahlkreis 200 gewann Peter Bleser mit 44,1 Prozent das Direktmandat für die CDU, gefolgt von Ivonne Horbert (25,2 Prozent). Auch hier dürfte das keine Überraschung gewesen sein, denn wie im WK 202 wurde der benachbarte WK 200 ebenfalls bisher immer von der CDU gewonnen. Bei den Bei den Zweitstimmen lag die CDU mit 41,6 Prozent vor der SPD (23,0): Es folgten FDP (11,2), AfD (9,0), die Linken (6,1) und die Grünen mit 5,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,4 Prozent, was gegenüber 2013 ein Plus von 5,4 Prozent war.

Welche Wahlen fallen noch auf das Datum?

Logo-Bundestagswahl-2021 Foto: TV/Hartmann, Simon