Geschichte : Mit Moselwein auf Luxuskreuzfahrt

BERNKASTEL-KUES/Bremen Im frühen 20. Jahrhundert verfügte die Bremer Reederei Norddeutscher Lloyd über einen der größten Weinkeller der Welt. Ein beträchtlicher Teil der dort gelagerten Weine stammte aus der Region.

Im Zuge des wirtschaftlichen Erfolges ließ der NDL im Zeitraum von 1901 bis 1910 einen neuen repräsentativen Verwaltungsbau in der Hansestadt Bremen errichten. Zu den architektonischen Besonderheiten des im Neorenaissance-Stil erbauten „Lloydgebäudes“ gehörten mehrstöckige Lager und Kellergewölbe mit riesigen Kapazitäten. Dort bewahrte die Reederei gewaltige Mengen an Proviant für die Verpflegung ihrer Passagiere und Besatzungen auf. Aufgrund seiner üppigen Ausmaße galt das in den Katakomben des Proviantamtes eingerichtete Weinlager als einer der größten Weinkeller der Welt. Eine detaillierte Auskunft über die enorme Höhe des Weinkonsums in den früheren Bord-Restaurants des NDL gibt eine Liste aus dem Jahr 1911. Aus dieser geht hervor, dass dort in jenem Jahr alleine mehr als 127 000 Flaschen Rhein- und Moselweine getrunken wurden. Außerdem konsumierten die Fahrgäste rund 100 000 Flaschen Schnäpse und Liköre, circa zweieinhalb Millionen Liter Lagerbier sowie mehr als 500 000 Flaschen Mineralwasser.