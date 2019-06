Benefiz : Anwar lächelt wieder

Morbach Bei einem Fahrradunfall verlor ein eritreischer Flüchtling in Morbach vor knapp zwei Jahren sieben Frontzähne. Das Geld für Brücken fehlte. Dem Unglücksraben konnte dank vieler Spenden geholfen werden.

Der 28-jährige Anwar S. (der vollständige Name ist der Redaktion bekannt) hat in seinem jungen Leben schon viel erlebt. Als Kind ist er mit seiner Mutter aus Eritrea nach Äthiopien geflohen, als junger Erwachsener weiter über Libyen nach Deutschland, genauer gesagt nach Morbach. All das hat er einigermaßen gut überstanden. Das Schlimmste kam zum Schluss.

Seit gut vier Wochen besitzt er neue Zähne. Was ist geschehen? Der Volksfreund berichtete über Anwars Schicksal und veröffentlichte einen Spendenaufruf. Und auch die TV-Leser ließen sich nicht zweimal bitten: Sie spendeten, was das Zeug hielt. Insgesamt kamen 4085 Euro zusammen.

Das reicht nicht nur für die erforderlichen Brücken, sondern auch für die weitere Versorgung seines Gebisses, denn die Behandlung ist noch nicht komplett abgeschlossen. Möglicherweise ist auch noch genug Geld für die weitere medizinische Versorgung übrig. Eine weitere OP – das wäre dann die dritte – steht vermutlich an, sagt Sabine Brödner, die sich im Rahmen der Initiative Miteinander in Morbach um den Flüchtling kümmert. Der Unfall hat Spuren an Anwars S. Körper hinterlassen. Kein Wunder, hatte er doch damals unter anderem einen gebrochenen Oberkiefer, einen Unterkiefertrümmerbruch und eine Nasenbeinfraktur erlitten. In Folge dieser schweren Verletzungen kam es beispielweise im Mund zu schweren Narbenbildungen, die vermutlich noch behandelt werden müssen.