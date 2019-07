Flächenbrand : Schrott im Kornfeld

Bausendorf/Kinderbeuern (sim) Noch immer steht der ausgebrannte Mähdrescher auf einem ehemaligen Kornfeld an der B 49 zwischen Kinderbeuern und Bausendorf. Von der teuren Erntemaschine ist nur noch ein verkohltes Stahlgerippe übriggeblieben.

Das Feuer war am vergangenen Freitag ausgebrochen, dabei wurden mehrere Hektar Getreide vernichtet (der TV berichtete). In den vergangenen Tagen mussten die Feuerwehren in der Region mehrere Flächenbrände löschen. In Butzweiler (Kreis Trier-Saarburg) waren am Dienstag dieser Woche vier Hektar Getreide verbrannt, ausgelöst durch einen Defekt am Mähdrescher. In Morbach-Haag brannte am vergangenen Samstag ein 3,5 Hektar großes Getreidefeld. Foto: Winfried Simon