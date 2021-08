Erneuerbare Energien : Windpark bekommt große weiße Riesen

Gielert Die Anlagen, die derzeit bei Gielert entstehen, werden mit 165 Metern die höchsten in der VG Thalfang sein. Das Projekt ist aber noch aus einem weiteren Grund besonders. Auch die Gemeinden profitieren.

In der Verbandsgemeinde Thalfang hat das Unternehmen Abowind bereits 31 Windkraftanlagen errichtet. Doch der Windpark Gielert ist auch für Jörg Nithammer, Projektleiter bei Abowind, etwas Neues. Denn erstmals kombiniert das Unternehmen Photovoltaik und Windkraft in einem Windpark. „Das erste Mal, dass wir so etwas machen“, sagt Nithammer. Möglich geworden ist das Kombipaket durch eine gemeinsame Kabeltrasse zur Umspannstation Thalfang, die sowohl für den Strom aus der Photovoltaik als auch von der Windkraft genutzt werden kann. Allerdings handelt es sich bei der Photovoltaikanlage um eine kleine Ausführung mit einer Spitze von 750 Kilowatt, sagt Nithammer. Hier habe es besondere Fördermöglichkeiten gegeben, da die Photovoltaikanlage auf einem ehemaligen Erdaushublager errichtet worden sei, für das es keine andere Möglichkeit zur Bewirtschaftung gegeben habe. Für diesen Sonderstandort gebe es eine feste Einspeisevergütung, sagt der Projektleiter. Die Anlage erzeugt bereits seit März Solarstrom.

Anders sieht es mit den beiden Wind­energieanlagen aus, bei denen im Moment die Fundamente hergestellt werden. Mit einer Nabenhöhe von 165 Metern und einem Rotordurchmesser von 165 Metern werden es die größten Windräder sein, die bisher in der Verbandsgemeinde Thalfang errichtet worden sind. Mit einer Leistung von 5,7 Megawatt sind sie auch die stärksten. Zum Vergleich: die bisher größten Anlagen in der VG stehen in Breit und in Horath und hätten jeweils eine Leistung von bis zu 3,5 Megawatt, sagt Nithammer. Ende 2021 sollen die Anlagen in Betrieb gehen, sagt er. Die beiden Windkraftanlagen sind auf der Hunsrückhochfläche zwischen Berglicht und Gielert geplant. Aufgrund der Höhenlage mit Geländehöhen zwischen 425 und knapp 490 Metern sei das Plangebiet in besonderem Maße für die Windenergienutzung geeignet. 165 Meter über dem Boden betrage die Windgeschwindigkeit 6,7 Meter pro Sekunde, ein für Rheinland-Pfälzische Gegebenheiten ein sehr guter Wert, heißt es von Abowind.