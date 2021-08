Kommunalpolitik : Immer öfter hat der Wähler keine Auswahl

Wittlich/Bitburg/Daun Immer seltener kommt es bei politischen Wahlen zu einem echten Duell um das Amt. Vor allem im Kreis Bernkastel-Wittlich nimmt die Zahl der politischen Bewerber ab. Aber es gibt auch Ausnahmen.

Bürgermeisterwahlen: Am 26. September stellen sich Manuel Follmann (CDU) und Jürgen Jakoby (Liste Jakboy) zur Wahl für das Amt des Bürgermeisters der VG Wittlich-Land. Bei der Wahl für das gleiche Amt im Jahr 2014 wollte noch die stolze Zahl von sechs Kandidaten neues Oberhaupt der VG, damals noch ohne die später zwangsfusionierte VG Manderscheid, und damit Nachfolger von Christoph Holkenbrink (CDU) werden: Gerti Hüppeler-Meuer (ÖDP), Claudia Laux (Bündnis 90/Die Grünen), Rita Wagner (FDP), Dennis Junk (CDU), Stephan Henkel (parteilos) sowie Alois Meyer (FWG). In die Stichwahl kamen von diesen sechs Junk und Meyer, Junk setzte sich mit 55,4 Prozent der Stimmen durch. Seine Amtszeit begann am 1. Juli 2014, er sitzt seit Mai für die CDU im Landtag.

Anders war es allerdings im vergangenen Herbst, als die VG Thalfang ein neues Oberhaupt suchte: Fünf Kandidaten – solch eine Auswahl findet man mittlerweile in der Region nur noch selten – hatten ihren Hut in den Ring geworfen und sich für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Thalfang beworben: Vera Höfner (CDU) aus Thalfang, Burkhard Graul (SPD) aus Thalfang-Bäsch, Hermann-Josef Franzen (parteilos) aus Waldrach, Kreis Trier-Saarburg, Christian Synwoldt aus Malborn (Bündnis 90/Die Grünen) und Hans Werner Schmitt (Einzelbewerber) aus Piesport. Es siegte Vera Höfner in der Stichwahl gegen Graul. Mögliche Gründe: Eines vorweg: Politische Ämter, egal ob im Haupt- oder im Ehrenamt, sind nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Vor allem die heutzutage oft zitierte, angeführte und angestrebte Work-Life-Balance, also ein Zustand, in dem das Verhältnis von Arbeit und Freizeit im Einklang miteinander stehen, ist für Menschen im politischen Amt häufig ein Fremdwort.

Zudem ist vor allem in sozialen Medien eine Hau-drauf-Gesellschaft entstanden. So sehr Nutzer dort versuchen, sich selbst ins allerbeste (und meist nicht ganz rechte) Licht zu rücken, so sehr beschimpfen sie ihre Mitmenschen, ohne den direkten Kontakt, den Dialog, die Diskussion zu suchen. Da Menschen in politischen Ämtern in der Regel in der Öffentlichkeit stehen, gehören sie zu der Gruppe, die bei Facebook & Co. oft beschimpft werden – was im direkten Kontakt zumindest in dieser Form meist nicht passieren würde.