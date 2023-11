Gute Erfahrungen in Kinheim und Traben-Trarbach Beigeordnete statt Bürgermeister: Ein Modell für die Zukunft?

Bernkastel-Wittlich · In Kinheim teilen sich drei Beigeordnete die Aufgaben des Bürgermeisters, in Kröv könnte es bald ebenso sein, und in Traben-Trarbach hat der Stadtchef ebenfalls Zuständigkeiten an Beigeordnete abgegeben. Ist die klassische Ein-Mann-(oder Frau-)Show in der Kommunalpolitik ein Auslaufmodell?

07.11.2023, 07:36 Uhr

Gemeinsam zum Ziel statt Einzelkämpfertum – mit mehreren Beigeordneten statt (oder mit) Bürgermeister: Kinheim macht damit gute Erfahrungen. (Symbolbild) Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz

Aller guten Dinge sind drei! Die Wahrheit, die so mancher Redewendungen zugrunde liegt, kann auch die Politik inspirieren. Kinheim macht’s vor: Dort fehlt seit mehr als einem Jahr ein Ortsbürgermeister, nachdem Walter Klink das Amt abgegeben hat. Weil sich kein Kandidat findet, geht die Moselgemeinde einen anderen Weg: Sie hat die Aufgaben des Ortschefs auf drei Beigeordnete aufgeteilt. Damit fährt sie einen guten Kurs, wie der zweite Beigeordnete Achim Blumberg berichtet.