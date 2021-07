Freizeit : Männerchor aus Wehlen beginnt mit Proben in Präsenz

Graach/Lieser (red) Nach vielen Videokonferenzen mit Zoom haben sich die Sänger des Wehlener Männergesangvereins Lyra wieder „Auge in Auge“ gesehen und gehört. Alle freuen sich nun auf die normalen Proben, wenn auch zunächst nur im Freien, mit 1,5 Metern seitlichem Abstand und zwei Metern in Sing­richtung.

Viele Sänger sind schon zweimal geimpft. Die ersten drei Proben fanden im Innenhof des Weinguts Blesius in Graach statt. Der Verein dankt Familie Blesius dafür. Danach zogen die Sänger in die große Halle des Weinguts Kochan & Platz in Lieser um. Bald kehren sie wieder zurück in den angestammten Probenraum im Wehlener Pfarrsaal. Ihr erster öffentlicher Auftritt ist bei der Jubiläumsfeier des Kreis-Chorverbands am 1. Oktober im Kloster Machern. Ein eigenes Fest soll am 9. oder 10. Oktober folgen. Foto: H. Zingsheim