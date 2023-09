Serie: „Klein, aber oho!“ Mehr als nur Turm und schöne Aussicht: In Dierscheid kann man sogar auf einer Alm einkehren

Es ist gerade mal 24 Jahre her, dass der Aussichtsturm in Dierscheid mit seinen 23 Metern Höhe eingeweiht wurde. 52 Orte kann man sehen, wenn man oben steht und in die Landschaft schaut. Damals ist er zu großen Teilen aus Mitteln der EU bezahlt worden. Die Gemeinde selbst hat 20.000 Deutsche Mark dazu beigetragen. Jetzt ist er morsch und darf nicht mehr betreten werden.