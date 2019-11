Kommunalpolitik : Bekommt Eisenschmitt Vorsorgekonzept gegen Starkregen?

Eisenschmitt (red) Die Erstellung eines Starkregen-Vorsorge-Konzeptes wird in der Gemeinderatssitzung in Eisenschmitt am Donnerstag, 7. November behandelt. Zudem stehen die Erneuerung der Duschkabinen in der gemeindeeigenen Mietwohnung in der Hauptstraße 16, die Überprüfung auf Standfestigkeit der Flutlichtmasten auf dem Sportplatz und die Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Tagesordnung. Außerdem beraten die Kommunalpolitiker über die Änderung der Hauptsatzung, Windenergie und die Bereitstellung von Wohnbauflächen im Rahmen des Flächentausches.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Clara-Viebig-Zentrum in Eisenschmitt.

(red)