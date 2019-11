Kommunalpolitik : Bekommt Bruch W-Lan-Hotspot?

Bruch Um die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung des Bürgerhauses in Bruch geht es in der kommenden Sitzung des Brucher Gemeinderates am Mittwoch, 6. November.

