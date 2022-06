20 Jahre Archäologiepark : Jubiläumsfest mit Gladiatoren und römischem Markt - So macht das Belginum Geschichte lebendig

Wie haben die Römer damals Wein gekeltert? In welchen Rüstungen haben die Legionäre gekämpft? Das und einiges mehr erfahren Besucher des Jubiläumsfestes, das am 2. und 3. Juli anlässlich von 20 Jahren Archäologiepark im und am Belginum in Morbach gefeiert wird. Diese Aufnahme stammt vom Tag des offenen Denkmals 2021. Foto: Kulturzentrum Belginum

Morbach-Wederath Der Archäologiepark erinnert seit 20 Jahren an die Bedeutung der früheren römischen Siedlung bei Morbach und hält so Vergangenes lebendig. In Zukunft soll dort Geschichte noch besser erlebbar sein. Wie sich das Museum weiterentwickelt und was die Besucher beim Jubiläumsfest an diesem Wochenende erwartet.