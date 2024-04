Die Welt vor 2500 Jahren Wie lebten die Kelten im Hunsrück? – Sonderausstellung im Belginum in Morbach feiert Premiere

Kelten-Welten – Wie der Verein, der die Ausstellung konzipiert hat, so heißt auch die Sonderausstellung. Am Eröffnungstag wurde die Schau durch Keltendarsteller und ihre Vorführungen bereichert. Museumsleiterin Kerstin Thommes begrüßte zur Eröffnung bereits zahlreiche Interessenten: Hier könne viel über die Mannigfaltigkeit einer Kultur gelernt werden, die oft missverstanden werde, weil sie in ganz Mitteleuropa siedelte. Kelte sei eben nicht gleich Kelte. „Hier pulsierte vor 2500 Jahren das Leben und wir wollen mit dieser Einrichtung dazu beitragen, dass es so bleibt“, sagte Morbachs Bürgermeister Andreas Hackethal – die Gemeinde ist Träger des Museums.