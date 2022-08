Gastronomie : Essen und die Sonne genießen: Wo man im Hunsrück und Hochwald schön draußen sitzen kann

Hier sitzt man auch schattig unter Bäumen: auf der Terrasse des Bescheider Hofes. Foto: Strouvelle Christoph

Hermeskeil/Thalfang/Morbach Auch im Hunsrück und Hochwald gibt es zahlreiche Lokale, bei denen Gäste draußen auf der Terrasse speisen können.

Im Sommer draußen sitzen, unter schattigen Bäumen oder einem Sonnenschirm, sein leckeres Menü verspeisen und dabei ein kühles Bier oder einen guten Wein kosten – das ist der Traum eines jeden, der den Sommer genießen will. Doch wo kann man im Hunsrück und Hochwald schön draußen sitzen? Wir haben einige Empfehlungen zusammengestellt.

Feuerpatsche in Hermeskeil.

Mitten in der Stadt können die Gäste deutsche Küche genießen. 64 Plätze fasst die Terrasse neben dem Feuerwehrmuseum. Auf der Speisekarte der Feuerpatsche stehen typisch deutsche Gerichte wie Schnitzel, Gulasch mit Spätzle, Rumpsteak und Käsespätzle. Mittwochabend – die Nähe zu Trier ist unverkennbar – ist Flietentag, Donnerstag gibt es Schnitzel in zahlreichen Variationen. Hinzu kommt eine Lounge mit 20 Plätzen, in der die Gäste in Korbsesseln gemütlich was trinken und sich dabei über Neuigkeiten unterhalten können.

Öffnungszeiten: mittwochs-, donnerstags- und freitagsabends ab 17.30 Uhr, Donnerstag und Freitag zusätzlich mittags von 11 bis 14 Uhr. Samstag und Sonntag ist ab 11 Uhr durchgehend geöffnet. Eine Übersicht über Angebote und Tagesgerichte gibt es im Internet bei Facebook unter Feuerpatsche Hermeskeil.

Restaurant am Weiher, Thalfang

Zentral gelegen ist das Restaurant am Weiher in Thalfang. Der familiengeführte Betrieb beim Erholungs- und Gesundheitszentrum bietet auf seiner Terrasse 32 Sitzplätze, die von Schirmen beschattet werden, und ist umgeben von Bäumen. Auf der Karte stehen deutsche Gerichte wie Schnitzel, Ochsenbäckchen, hausgemachte Tafelspitzsülze, aber auch vegetarische Gerichte wie Gnocchi mit mediterranem Gemüse und gefüllte Nudeln mit Gorgonzola.

Öffnungszeiten sind täglich von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr. Ruhetag sind Dienstag und Freitag.

Landhaus Gräfendhron

Im von landwirtschaftlichen Gebäuden und Wohnhäusern umgebenen und gepflasterten Innenhof des Landhauses Gräfendhron haben bis zu 60 Gäste Platz. Die Karte beinhaltet gutbürgerliche Küche mit regionalen Spezialitäten, die je nach Saison wechseln. Rindfleisch stammt von Galloway-Rindern aus eigener Zucht, die nach Bioland-Standard gehalten werden. Wildprodukte kommen ebenfalls von Tieren aus den umliegenden Jagdrevieren.

Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. www.landhaus-graefendhron.de

Krackesmühle, Gräfendhron

Die Krackesmühle ist eine ehemalige einzeln gelegene Mühle im Tal der Dhron. Dadurch haben die Gäste auf der bis zu 60 Personen aufnehmenden Terrasse einen tollen Einblick in die Natur und die umliegenden Wälder. Die Speisekarte ist bewusst klein gehalten und bietet drei Schnitzelgerichte sowie Flieten. Highlight der Krackesmühle ist das Kneippbecken an der Terrasse: in dem ehemaligen Zulauf der Mühle können die Gäste in fließendem Wasser treten und damit ihren Kreislauf in Schwung bringen.

Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr. www.krackesmuehle.de

Bauernhofcafé Hunolsteiner Hof, Hunolstein

In dem landwirtschaftlichen Gut Hunolsteiner Hof hat sich Familie Binz mit dem Bauerhofcafé ein zweites Standbein aufgebaut. Vor und hinter dem Haus befinden sich etwa 80 Sitzplätze. Bekannt ist das Bauernhofcafé für seine gutbürgerliche Küche mit Hunsrücker Spezialitäten. Für Kinder ist der Sandkasten in der Mitte des Hofs ein Paradies: Jungen und Mädchen können dort spielen, während die Eltern ihren Sprösslingen während des Essens dabei zusehen können. Dort gibt es die typischen Hunsrücker „Schmieren“, belegte Brote mit Schinken oder Käse, genauso wie Strammer Max oder Schlachtplatte. Spezialität des Hauses ist der Rindfleischsalat. Die Kuchen und Torten sind komplett selbstgebacken und hergestellt. Hinzu kommen im Shop selbstgemachte Fruchtaufstriche, Gelees und aromatische Liköre, alle hergestellt aus Früchten vom eigenen Hof.

Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Sonntag 11 bis 19 Uhr, die Küche schließt um 18 Uhr. www.Hunolsteiner-Hof.de

4-Witz, Morbach

Am Morbacher Unteren Markt hat das Bistro 4-Witz seinen Standort. Aufgrund der bodentiefen Fenster, die bei Bedarf komplett geöffnet werden können, kann Inhaber Uwe Pölcher die 40 Plätze große und überdachte Holzterrasse um weitere 20 Plätze vergrößern. Auf der Karte finden sich bistro-typische Speisen wie unter anderem Hamburger, Salatvariationen und Fingerfood. Wenn es abends kühl werden sollte, ist für die Gäste gesorgt. Decken zum Wärmen sind genauso vorhanden wie Pyramidenstrahler, die dann für angenehme Temperaturen sorgen.

Die Öffnungszeiten sind täglich ab 17 Uhr, Mittwoch ist Ruhetag www.4-witz.de

Bescheider Mühle, Bescheid

Richtig groß ist die Terrasse am Bescheider Hof, der direkt am Lauf der Dhron liegt. 100 Personen haben dort üblicherweise Platz, doch mittwochs steigt das Besucheraufkommen schon mal bis auf 250 Gäste an, denn dann tritt dort eine Live-Band auf – ohne Eintritt. Die Mühle bietet mit ihrem Teich und dem Mühlrad dazu ein besonderes Ambiente. Die Karte ist „bürgerlich“ modern angelegt. Mit ihren Schnitzeln, Steaks, Burgern und Salaten steht die deutsche Küche neu interpretiert auf dem Speiseplan. Neben den Live-Konzerten gibt es jeden zweiten und vierten Freitag im Monat Themenabende wie Teamquiz, Musikrunden und Multiple-Choice-Wettbewerbe. Samstagnachmittag kommen die Fußballfreunde bei der Übertragung der Bundesliga auf ihre Kosten. Das Kuchenangebot ist allerdings reduziert worden. Waffeln und Eisbecher haben wenigstens in der Bescheider Mühle dem klassischen Stück Kuchen den Rang abgelaufen.

Küchenzeiten: Montag und Dienstag Ruhetag, Mittwoch bis Freitag 17 bis 21 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertag 12 bis 21 Uhr. Homepage: https://www.bescheidermuehle.de/

Spießbratenhalle, Schillingen

Seit 2007 betreiben Manuel und Florian Marx und Andreas Bohr in einer malerischen und idyllischen Landschaft die Spießbratenhalle in Schillingen. Neben dem original Schillinger Spießbraten sind die vielseitigen Schnitzelvariationen und vor allem die Rindersteaks die Spezialitäten des Hauses. Neben der Spießbratenhalle mit rund 100 Plätzen lädt in den Sommermonaten der großzügige Biergarten mit etwa 250 Plätzen zum Verweilen ein. Das Holzwerk, eine im alpenländischen Stil gestaltete Veranstaltungshalle mit bis zu 120 Plätzen rundet das Angebot der guten Landhausküche ab. Das Holzwerk steht für Familienfeiern und Firmenveranstaltungen im geschlossenen Rahmen zur Verfügung, genauso wie kulinarische Degustationen sowie Events um Kunst und Genuss.

Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 12 bis 23 Uhr, Küche bis 21 Uhr. www.spiessbratenhalle.de

Gasthaus Schmitt, Morbach-Elzerath

In Elzerath sitzt man bei „A nettes Wirtshaus“ auch bei ungünstigem Wetter geschützt. Denn der überdachte Pavillon vor dem Lokal bietet für 40 Gäste Platz. Hinzu kommen weitere Tische im Freien, davon zwei an einem Weiher. Aus dem stammen auch die Forellen, die auf der Speisekarte stehen. Hinzu kommen hunsrücktypische Gerichte wie „Von allem Ebbes“, „En goud Portion“, „En Pann voll Krom“ und „Schinnerhannes Mahlzeit“, alles deftige Hunsrücker Gerichte mit Fleisch und Beilagen. Hinzu kommen an einigen Wochenenden Thementage wie Kartoffelgerichte an der Elzerather Kirmes, Schlachtfest oder Happy Schnitzel. Alle Zutaten kauft das Betreiberehepaar Schmitt regional ein. Die große Karte wird lediglich am Wochenende angeboten, über die Woche gibt es kleine Gerichte.

Der Innenhof des Landhauses Gräfendhron Foto: Strouvelle Christoph

Da Bauernhofcafé am Hunolsteiner Hof Foto: Strouvelle Christoph