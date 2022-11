Toni Pennacchio ist Chef der Pizzeria Taverna. Mit 21 Jahren kam der 63-jährige Sizilianer an die Mosel. Seine Pizzeria Taverna in der Bahnstraße in Traben befindet sich direkt neben dem Alten Rathaus. Sie bietet im Innenbereich 50 Sitzplätze und verfügt über eine überdachte Terrasse, die in der warmen Jahreszeit von den Gästen sehr gerne genutzt wird.