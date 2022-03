Benefiz : Lieserer Winzer lädt zum Radeln für die Ahr

26.06.2021, Rheinland-Pfalz, Graach: Radfahrer sind auf dem Moselradweg bei Graach unterwegs. Am Wochenende sollen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz um die 30 Grad erreichen. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Harald Tittel

Lieser Mit dem Fahrrad durch die schöne Mosellandschaft und pro Kilometer Geld für die Flutopfer der Ahr spenden: Das ist das Konzept einer Aktion in Lieser, die am Sonntag, 27. März, startet.

Im vergangenen Sommer haben Flutwellen und Starkregen das Ahrtal zerstört. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren und noch immer dauert der Aufbau dieser Katastrophenregion an. „Die Ahr ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber dort ist immer noch Hilfe gefragt,“ sagt Winzer Oliver Platz, der gerne mit dem Mountainbike durch Weinberge und Wälder fährt.

Deshalb kam ihm die Idee zu einer Wohltätigkeitsradtour. „Es geht darum, das Spenden von Geld mit einem Event zu verbinden, das Menschen zusammenführt und auch Spaß macht“, erklärt er das Projekt. Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern hat er zwei Radtouren geplant: Eine 25 Kilometer- und eine 55-Kilometertour. Start für die 55 Kilometer-Tour ist am Sonntag 27. März, um 11 Uhr. Der Start für die kürzere 25-Kilometer-Tour ist um 13 Uhr. Die große Strecke führt von Lieser über Maring-Noviand, Platten, Salmtal, Rivenich, Trittenheim, Piesport und Brauneberg zurück nach Lieser. Die kurze Strecke verläuft über Lieser bis Minheim und auf der gegenüberliegenden Moselseite wieder zurück.

Jeder Teilnehmer spendet pro gefahrenem Kilometer einen Euro oder auch mehr an die Ahr. Der Erlös geht an die Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler. (Es kann natürlich auch ohne Radfahren gespendet werden). Es fahren unter anderem mit die Moselweinkönigin Sarah Röhl mit Prinzessinnen, weitere Ortsweinhoheiten, ebenfalls zugesagt hat die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt.

Start und Ziel ist am Weingut Kochan & Platz in der Beethovenstraße 8 in Lieser.