Musikfestival zugunsten von Nestwärme e.V. Handgemachter Hardrock begeistert Fans bei Benefiz-Festival in Oberscheidweiler

Alles bleibt gleich – zumindest, was die gute Stimmung unter den Rockfans beim Resäcker-Open-Air nahe Oberscheidweiler (Kreis Bernkastel-Wittlich) angeht. Sonniges Wetter, Musik von rockigen Klängen über Metal und Folk bis Punk. Und der Gedanke, gemeinsam für eine gute Sache zu rocken. 2022 und 2023 wurde die Kinderkrebshilfe in Mainz mit mehr als 20.000 Euro unterstützt. Diesmal geht der gesamte Erlös des Festivals an den Verein Nestwärme zugunsten des Kinderhospizes in Trier.