Konzert : Musiker spielen Benefizkonzert

Neumagen-Dhron (red) Zum achten Mal sind alle Musikinteressierte am Sonntag, 5. Januar 2020, um 17 Uhr in die Pfarrkirche in Neumagen zum Benefiz-Neujahrskonzert eingeladen. Bei dem „Konzert der Vielseitigkeit“ präsentieren der Kirchenchor Cäcilia Neumagen, die Gesangsgruppe Tonart, Gitarra und Cantabile sowie Music Surprise Klassik- und Popsongs sowie Weihnachtsliedern Der Eintritt ist frei.