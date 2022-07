Benefizkonzert : Manderscheid: Entspannte Atmosphäre beim Kurparkfestival

Manderscheid Das Manderscheider Kurparkfestival hat sich im Lauf der Jahre immer weiterentwickelt. Inzwischen erstreckt es sich es über zwei Wochen­enden und bietet allen Generationen mit einfachen Mitteln Spaß und gute Musik. Ein Debüt gab es diesmal ebenfalls — für eine Band von der Mittelmosel.

Manchmal braucht es nicht viel, um eine schöne Veranstaltung auf die Beine zu stellen: eine kleine Bühne, Live-Musik von regionalen Musikern, Picknick­decken, Gartenstühle, ein Glas Wein, Bier oder Wasser und warme Würstchen. Dazu ein Ort mit viel Atmo­sphäre – wie den Kurpark in der Burgenstadt – und gutes Wetter. So war es beim Kurparkfestival, das der Verein „Kleinkunst in Manderscheid“ (KiM) organisiert.