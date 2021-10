Benefizkonzert : Konzert bringt 1500 Euro für Fluthilfe ein

Pianist Johannes Baum baute mit seinem sehr ausdrucksstarken Spiel beeindruckende Klangbilder auf. Foto: Friedrich Theunert

Wittlich (red) Der Komponist Mussorgski stellt in seinem Klavier­werk „Bilder einer Ausstellung“ das Gedenken an den Tod eines Freundes in den Mittel­punkt, des Malers Victor Hart­mann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Benefizkonzert in der Wittlicher Synagoge baute Pianist Johannes Baum mit sehr ausdrucksstarkem Spiel be­eindruckende Klangbilder auf. Intensive Gestik, feine Klang­schattierungen und deutliche Akzente boten den Zuhörern einen äußerst bewegenden Rundgang durch die „Ausstellung“.