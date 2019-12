Musik : Benefizkonzert in Neumagen

Neumagen-Dhron Zum achten Mal findet das Benefiz-Neujahrskonzert am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr in der Pfarrkirche in Neumagen statt. Dabei sind der Kirchenchor Cäcilia Neumagen, die Gesangsgruppe TonArt, Gitarra&Cantabile und Music Surprise.

